DEN HAAG - Op een begraafplaats aan de Wijndaelersingel in Den Haag zijn vernielingen aangericht. Meerdere graven en urnen zijn beschadigd. Ook hekken zijn kapotgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen en komt graag in contact met nabestaanden. Alle foto's: ANP

Nou, succes politie. GeenStijl (en misschien nog wel meer mensen) komt graag in contact met de dader(s). Dan rammen we een blauw speelgoedautootje in die laffe vandalistische debielenstrotten. Bah.