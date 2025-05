(en waarom is het Katwijk?)

Richard de Mos heeft weer eens een plannetje. Hij wil dat Den Haag de hoofdstad van Nederland wordt, mede omdat daar het parlement zit enzo. Nou verloopt de renovatie van het Binnenhof dermate rampzalig dat wij van de GeenStijl Omdenk Redactie hadden bedacht dat we er eigenlijk beter helemaal mee kunnen kappen en ergens anders opnieuw beginnen. De grote vraag is natuurlijk: waar?

A) Katwijk

B) Helmond

C) Venlo

D) Roermond

E) Venray

F) Weert

G) Oss

H) Urk

I) Woudrichem

J) Grootebroek

K) Dokkum

L) Wijk bij Duurstede

M) Breda, Parel van het Zuiden

N) Zwolle

O) oh Den Haag

P) Panningen

Q) Maakt niet uit, als het maar niet Amsterdam is

R) Anders, namelijk...