Kijk eens naar een boom. Dat is de Boom der Morele Principes. Helemaal bovenin die boom, met prachtige stevige takken als de klimaattak, de LHBTI-tak, de diversiteitstak, enzovoorts, zit de gemeente Amsterdam. Fier wapperend in de wind van de vooruitstrevendheid, neerkijkend op de rest, moreel onderdanig aan de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam met de Halsemaatjes en de Groot Wassinkjes en Pelsjes die het allemaal zo goed weten. En dan blijkt weer dat werknemers van de gemeente Amsterdam 'op grote schaal de dupe zijn van racisme, pesten en machtsmisbruik' en nu dat 'de gemeente Amsterdam haar medewerkers onvoldoende beschermt tegen intern ongewenst gedrag'. "De conclusie van de Arbeidsinspectie is hard: de gemeente voldoet niet aan de wettelijke verplichtingen om werknemers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Zo constateert de inspectie dat er geen heldere gedragsregels zijn die beschrijven wat wel en niet acceptabel is op de werkvloer." Enfin NU even niet Arbeidsinspectie met je gezeik! De gemeente Amsterdam is veel te druk met zaken als de oorlog in Gaza, politiek Den Haag en de LHBTI-mars in Boedapest!