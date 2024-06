Goed nieuws voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en in het bijzonder voor de asielcommissie van die club: het extreemlinkse eenmansrariteitenkabinet Rutger Groot Wassink (GL) vertrekt per direct als lid van het bestuur en voorzitter van de asielcommissie. Hij wil niet samenwerken met de PVV en als Marjolein Faber belt neemt hij de telefoon niet op. Tsja: u kent deze hyperintegere naar revolutielinks gerolde boer uit Doetinchem vooral als de man die een kritisch rapport over allochtoon anti-homogeweld onder het tapijt moffelde, en juist dat soort gekonkel heeft ervoor gezorgd dat we nu überhaupt met types als Marjolein Faber zitten opgescheept. Nu kunnen we natuurlijk beargumenteren dat het mooi is dat Mao bij z'n principes blijft maar deze dude is zo'n bloedrode eigengereide hardliner & engnek - dat hebben die GroenLinks stemmende Havermelkvlinders en Quinoasterres uit Amsterdam ook helemaal niet door - dat het echt niet erg is dat-ie wat functietjes inlevert. Overigens: als Marjolein Faber ons belt nemen wij de telefoon óók niet op.