Veel mensen weten niet dat als in Amerika een nieuwe regering aantreedt, de top van de ambtenarij ook wordt vervangen. Hierdoor krijgt een nieuwe minister écht greep op het ministerie en kan er dus daadwerkelijk beleid veranderen. #FVD wil dat ook introduceren in Nederland.…

Nog niet te vinden op zijn social media kanaal (hij is waarschijnlijk nog even druk met het intrekken van subsidie voor onderzoek naar mRNA-vaccins) maar toch een flinke opsteker voor de Amerikaanse minister van Volks"gezondheid" Robert F. Kennedy Jr. Hij heeft eindelijk de enige echte Thierry Baudet ontmoet. Ze hebben gepraat en Baudet kreeg zelfs een stuk beer zebra-vlees uit Texas, waar zoals bekend veel zebra's in het wild rondlopen. Hopelijk kan Baudet uitleggen hoe hij er in Nederland voor heeft gezorgd dat alle coronamaatregelen zijn afgeschaft, zodat de samenleving in de VS eindelijk ook een keer open kan.