COMPLOT!? Robert F. Kennedy Jr. en Thierry Baudet eten zebra-biefstuk in Texas

Leuk voor Robbie

Nog niet te vinden op zijn social media kanaal (hij is waarschijnlijk nog even druk met het intrekken van subsidie voor onderzoek naar mRNA-vaccins) maar toch een flinke opsteker voor de Amerikaanse minister van Volks"gezondheid" Robert F. Kennedy Jr. Hij heeft eindelijk de enige echte Thierry Baudet ontmoet. Ze hebben gepraat en Baudet kreeg zelfs een stuk beer zebra-vlees uit Texas, waar zoals bekend veel zebra's in het wild rondlopen. Hopelijk kan Baudet uitleggen hoe hij er in Nederland voor heeft gezorgd dat alle coronamaatregelen zijn afgeschaft, zodat de samenleving in de VS eindelijk ook een keer open kan.

Tags: robert kennedy jr, thierry baudet, zebravlees
@Ronaldo | 15-08-25 | 12:00 | 171 reacties

