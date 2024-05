België: een gigantisch kudtland waar niets werkt. Je mocht er al studenten doodmartelen in ruil voor een paar uur afval prikken. En nu mag je er ook politici meppen. Wel maar één keer: "De man die Thierry Baudet (FvD) vorig jaar tijdens een lezing in het Belgische Gent aanviel met een paraplu, hoeft niet voor de rechter te verschijnen. De 33-jarige Oekraïner komt er vanaf met een waarschuwing en strikte voorwaarden."

Juist, de Oekraïense man die een paraplu op het hoofd van Baudet ramde heeft in een stevig gesprek op het Oost-Vlaamse parket gehoord dat hij het nooit meer mag doen. FOEI! En dat was het. Mogelijk heeft hij de agenten verteld dat er een net een vlieg op het hoofd van de FvD-leider landde. Je kunt het proberen, het zijn wel Belgen hè? Of heeft de mepper een huilverhaal opgehangen over de oorlog met Rusland en Baudets voorliefde voor Poetin? We zullen het nooit weten. Wat we wel weten: Baudet is vogelvrij.