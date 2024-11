Heftig nieuws uit België. Daar is de Vlaamse topacteur, presentator en oud-diepzeelasser Tom Waes zwaargewond geraakt bij een crash in zijn oude Porsche 911. De acteur verkeert in stabiele toestand maar is er "ernstig aan toe". Verdrietig nieuws, want Tom Waes is een mooie baas, met zo te zien ook een goede smaak in automobielen. Hij kreeg van Mosterd niet voor niets 5 sterren in zijn eenmalige tv-rubriek. In Nederland is de Belg bekend van een reisprogramma op de NPO dat zowaar niet onkijkbaar was en de serie Undercover, waarin hij drugs dealt met de man van de Jumbo-reclame.

Waes zou bij de Kennedytunnel in Antwerpen frontaal op een 'botsabsorbeerder' zijn gereden, die daar stond in verband met geplande werkzaamheden. Waes was de enige betrokkene en moest worden gereanimeerd. Hang in there, Tom.