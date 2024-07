Belanghebbend potje Fussbal spielen in de achtste finale van het EK: de Fransen tegen de Belgen. Mbappé tegen bier. Frambozen tegen bier. Paturain tegen bier. Wijn tegen bier. Parijs tegen bier. Eiffeltoren tegen bier. Frites tegen bier. Lavendel tegen bier. Kasteel tegen bier. Tour de France tegen bier. Chanson tegen bier. Baguette tegen bier. Marcel Proust tegen bier. Winnaar speelt tegen de winnaar van Portugal-Slovenië, winnaar van die wedstrijd speelt tegen de winnaar van Spanje-Duitsland en de winnaar dáárvan speelt in de finale tegen Nederland. Bord op schoot, bloed aan de paal, oui oui non non. De gouden jaren van de Belgen zijn voorbij dus de stijlloze voorspelling van onze kant: 2-1 voor de Frambozen. Let op Mbappé: die zit erop.

UPDATE - In ander voetbalnieuws: de veroordeelde crimineel Quincy P. is buitenspel gezet door zijn club Spartak Moskou

UPDATE 86' - 1-0 Frankrijk. Extreem slecht verdedigd door Jan Vertonghen, de 106-jarige mandekker van België