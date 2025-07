Vandaag begon in Zutphen de rechtszaak tegen een 20-jarige stagiair van zwembad De Brink in Zelhem, die als hulpje bij de zwemlessen tussen augustus en december 2024 veertien kinderen misbruikte. De slachtoffers waren allen tussen de 4 en 6 jaar oud, in elf van die gevallen was volgens het OM sprake van verkrachting. In januari van 2024 pleegde de 20-jarige bovendien ontucht met een zesjarig meisje in het Gelderse Hengelo. Hij bleek ook diverse beelden van kindermisbruik in zijn bezit te hebben. Een verschrikkelijke zaak met vandaag een zaal vol radeloze ouders van slachtoffers, maar geen verdachte. De klojo is namelijk op voorwaarden vrij en hoefde vandaag niet aanwezig te zijn bij de regiezitting. Er is geadviseerd om de kinderverkrachter te berechten volgens het jeugdstrafrecht en zijn advocaat verzocht de rechter vandaag bovendien om het proces volledig achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, hetgeen logischerwijs tot nog meer ontzetting leidde bij de ouders van de kinderen. De ouders werden de zaal uitgestuurd, maar toen ze eenmaal weer binnen mochten komen was besloten dat het proces wél grotendeels openbaar zal plaatsvinden. 'Alleen daar waar het echt niet anders kan, gaan de deuren dicht. Voor de rest geldt dat het openbaar blijft. Het belang van de verdachte vinden wij niet redengevend.' Wanneer de inhoudelijke behandeling begint, is nog niet duidelijk.