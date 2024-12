Schokkend bericht van het OM vandaag over een medewerker van een basisschool in Helmond die verdacht wordt van het seksueel misbruik van 20 kinderen. "De verdachte heeft een grotendeels bekennende verklaring afgelegd. Politie en het Openbaar Ministerie (OM) gaan uit van 20 slachtoffers. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er meer slachtoffers zijn. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 2018 en 2024. De man was tot voor kort als leerkrachtondersteuner werkzaam op een basisschool in zijn woonplaats." Extra schokkend: de verdachte is Wesley Waldt, een bekende Helmonder die regelmatig in lokale media verscheen omdat hij oprichter en tot voor kort voorzitter was van de Stichting 'Smile per mile', die tochtjes in sportauto's voor zieke en beperkte kinderen organiseert. Bovenstaand tekstje is inmiddels van de site gehaald. Daar staat nu: "Binnen de stichting heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Per 14 september 2024 heeft de voormalig voorzitter zich teruggetrokken uit het bestuur. Het bestuur heeft de berichtgeving rond de voormalig voorzitter van stichting Smile Per Mile vernomen. De stichting is niet betrokken bij de zaak of het onderzoek wat hiernaar wordt gedaan."