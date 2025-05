Veel geld tja wat is veel geld nou 79k dat is veel geld. Dan kun je nog zo'n leuke snoet hebben en twaalf jaar lang heel erg je best hebben gedaan als burgemeestertje, in de praktijk dient het natuurlijk geen enkel doel, laat staan een publiek. Maar dit is Nederland en in Rotterdam smeten ze tegen het afscheid van Aboutaleb zo een miljoen aan, dus dan kan er hier ook wel een kleine tachtig duizend van af, dachten ze in Helmond, waar het naast verschrikkelijk toeven ook gewoon een zooitje is. Afijn, oud CDA-kamerlid Elly Blanksma, bekend van klagerige rapporten over de graaicultuur in het bankwezen, zwaaide afgelopen november af en van het daarvoor gereserveerde bedrag kunnen heel wat vluchtelingenkindertjes een dagje naar de Efteling. De beroepsspeurders van Woeste Grond hebben de bonnetjes en dat is: schrikken.

"Blanksma, haar gevolg, haar gasten en de inwoners van Helmond dronken tijdens de afscheidsweek zeker 1.823 glazen bier, 608 glazen wijn, 463 glazen cava 267 glazen frisdrank en 227 kopjes koffie en thee. Versnaperingen waren er ook voldoende: ruim 500 bitterballen, 400 miniwrap-hapjes, 250 bonbons en petitfours, 200 gyoza’s, 200 crispy chicken bites en 150 guacamole bites."

"Wie ook geen slechte zaken deed, waren de organisatoren van het symposium. Zij declareerden een bedrag van 7.671,40 voor 44 uur aan voorbereiding en organisatie én dagvoorzitter Udo Holtappels."

En: "Aan technische faciliteiten, zoals de bus waarmee Blanksma door de stad reed en het licht en geluid in de Lambertuskerk en in de raadszaal, werd een bedrag van 9.877,22 gespendeerd. Journalist Jaïr Ferwerda werd nog opgetrommeld om een filmpje te maken waarbij hij inwoners en collega-burgemeesters van Blanksma sprak. Daar liet hij zich gerust 5.989,50 euro voor betalen." (resultaat na de breek)

Leuk voor Jaïr natuurlijk, het is hem van harte gegund, maar iets breder beschouwd is dit een ziekte, al dit geld wordt nota bene over de balk gesmeten door precies dezelfde types die overal een bedreiging voor de democratie zien, behalve in de spiegel. Graag 79282 strafregels: ik zal andermans geld niet uitgeven aan onzin.

Pfff. Zin in 1.823 glazen bier, 608 glazen wijn, 463 glazen cava, 267 glazen frisdrank, 227 kopjes koffie en thee, ruim 500 bitterballen, 400 miniwrap-hapjes, 250 bonbons en petitfours, 200 gyoza’s, 200 crispy chicken bites en 150 guacamole bites nu.