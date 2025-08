Iedereen kan altijd wel lopen zeiken dat er zo weinig aandacht is voor de regio, blijken ze in de regio uitstekend voor zichzelf te kunnen zorgen! Nou ja, tenminste aan de top van de regionale omroepen en dan ook nog vooral regionale omroepen in Rijnmond en Noord-Holland, wat dus eigenlijk helemaal niet is wat vaak met 'de regio' wordt bedoeld, maar een kniesoor die daarover valt. Waar een kniesoor ook over zou kunnen vallen is het salaris in 2024 van de drie bovenstaande heren (en/of de bril van twee van hen). Dat was namelijk hoger dan het salaris van minister-president Dick Schoof. Dat leest u goed. Je kunt in Nederland meer geld verdienen als directeur van een regionale omroep dan als premier van misschien wel het meest disfunctionele kabinet ooit. En net zoals hun landelijke voorbeeld Renate Eringa graaien de lokale directeurtjes precies volgens de regeltjes, vond de T. uit.

"De ’bezoldiging’ van (inmiddels oud-)directeur Bert Klaver van RTV Rijnmond steeg vorig jaar dankzij het overgangsrecht met ruim 26.000 euro; van 205.647 euro in 2023 naar 231.854 euro vorig jaar. Hij verdiende daarmee 66.854 euro meer dan het nu geldende WNT-maximum voor regionale omroepdirecteuren."

Mag dus gewoon!

"Een van hen, Dink Binnendijk, kreeg vorig jaar in totaal zelfs bijna drie ton op zijn rekening bijgeschreven. Dit omdat hij naast zijn salaris van bijna 220.000 euro als directeur van RTV Drenthe (dat een half miljoen inwoners bedient) ook nog eens 75.000 euro aan ontslagvergoeding opstreek.

Hij vertrok na een ’verschil van inzicht’ maar ’in goed overleg’ bij de omroep. „In overleg is besloten de arbeidsovereenkomst enkele maanden voor zijn AOW-datum te beëindigen.”

Komt die uitsmijter: in februari ging hij aan de slag als interimmer voor RTV Oost, inmiddels is hij daar vast in dienst. Allemaal volgens de regels!

"Directeur David Vink van NH Nieuws zag zijn inkomen vorig jaar met ruim 22.000 euro stijgen en kreeg 229.705 euro - 33.705 euro meer dan het voor hem geldende maximum."

Goed zo. Vooral doorgaan. Die moeilijke brillen betalen zichzelf niet.