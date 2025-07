Okee dit biedt mogelijkheden. NOS-directeur Renate Eringa, die eerder in opspraak kwam omdat ze als interim-directeur van de NOS meer verdiende dan eigenlijk is toegestaan, heeft daar maandenlang nog een extra functie naast vervuld. "Eringa begon in juni 2024 als interim-directeur bij de NOS. Daarnaast werkte ze tot half augustus ook als directeur van hogeschool voor theater en muziek Codarts in Rotterdam." Blijkt al dat keiharde #werkenbijdeNOS gewoon in deeltijd te kunnen. Tijd voor Rob Trip een nevenfunctie van Rob Trip als vakkenvuller, Giselle van Cann mag aan de slag als klaar-over bij een basisschool in een middelgrote gemeente, Eelco Bosch van Rosenthal kan in de avonduren non-erotische massages geven, Kees van Dam gaat make-up video's op YouTube posten, Sjoerd van Ramshorst kan er een quiz bij doen of zoiets, Albert Bos gaat een cacaoplantage in Ivoorkust runnnen, Ardy Stemerding mag steunkousen wisselen bij hulpbehoevende ouderen, Dione de Graaff wordt kleuterjuf, Arno Vermeulen directeur van een provinciale voetbalclub, Iris de Graaf gitaarlerares, Marco Verhoef aquarelschilder, Jeroen Wollaars (zoutarme) chipsrecensent, Tom Egbers krijgt een leuke nieuwe baan en Frank Snoeks gaat met een pannenkoekenkar foodtruckfestivals in het Zuiden van het land langs. Kunnen alle salarissen door de helft en de belastingen ook.