Weedu nog van die mevrouw die voor een directeursfunctie bij de Nederlandse Omroep Stichting wel 28.800 eurie in de maand ving? Die mevrouw zit nu op DE BLAREN. Renate Eringa kon maanden leven als koningin van uw centen, dat vond de NOS eigenlijk prima, maar toch werkt ze vanwege de ontstane ophef de komende maanden VOOR NOP. Zo stelt ze in een interne brief die in handen is van RTL Z. In de brief wordt maar weer eens bewezen wat voor GEWETENLOZE GRAAIERS her en der in het Hilversumse verkeren, met teksten als: "Had ik van tevoren geweten dat mijn beloning zoveel vragen en emoties zou oproepen, dan had ik dat nooit zo gewild". VRAGEN EN EMOTIES. NOOIT ZO GEWILD. Juist ja. Om te compenseren voor het te veel ontvangen salaris doet Eringa de komende maanden het directeurtje spelen dus als VRIJWILLIGERSWERK. Daarvan kunnen we natuurlijk alleen maar zeggen: WAT NOBEL! Hulde! Allemaal even klappen voor Renate, jongens.