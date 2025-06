Ja kijk dit is een gevalletje slow listening, je moet er maar net tijd voor hebben, maar dus uiterst geschikt voor als je veel huishouden moet doen, zo'n heel sneu iemand bent die z'n stappen bijhoudt en 's avonds extra wandelt, of een loeisaaie, monotone baan hebt, bijvoorbeeld aan een lopende band of bij een omroep. Onaantastbaar gaat over Frank William en de periode van tien jaar waarin hij de scepter zwaaide over De Nederlandse Moslimomroep, die in 2010 failliet (!) ging. Frank William was een ontzettende boef die tonnen achterover drukte als omroepbons, maar het mooie is: daar gaat deze podcast geeneens over. Veel interessanter is 's mans totaal debiele manier van leidinggeven, die soms behelst dat er met een honkbalknuppel gedreigd wordt en dat verder zo'n beetje alles gebeurt wat Allah verboden heeft. Dit alles bij een inhoudelijk opvallend liberale omroep, die in islamitische kringen bijvoorbeeld flink onder vuur komt te liggen als hij koran-fragmenten uitzendt met pianomuziek eronder gemonteerd (pubquiz-vraag: wat is erger, pianomuziek, een hond uitlaten of schaken?). Afijn, veel betrokkenen (oa Sinan Can) werkten mee, geheel is gemaakt door Jan Maarten Deurvorst, Huda Rais en Jair Stein, en die laatste is sowieso een van de beste podcastmakers die ons land rijk is, moeite meer dan waard.