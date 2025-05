Kijk wat het is er zijn allerlei dingen die heel veel geld kosten en waarvoor we dus met z'n allen betalen terwijl we er eigenlijk niet zo gek veel voor terugkrijgen, en de twee voornaamste exponenten daarvan zijn toch wel het koningshuis en de publieke omroep. Om het helemaal af te maken is er ook nog een kruisbestuiving tussen deze twee, het volstrekt overbodige EO-programma Blauw Bloed. Klein beetje teleurstellend dus dat het budget van dit gedrocht slechts wordt gehalveerd, maar goed, stapje voor stapje hè. Moet je net het AD hebben, die schieten helemaal in de vlekken als er iets verandert, en al helemaal als er een onzinprogramma verdwijnt waar alleen maar mensen naar kijken die uiterlijk op Angela de Jong lijken. 'Slachtoffer' van een 'monsterbezuiniging', heb je effe. Jeetje en alsof het allemaal niet erg genoeg is komen er ook nog eens minder afleveringen van First Dates, Van Roosmalen & Groenteman en De keuringsdienst van waarde, we zeggen niet dat het genocide is maar het zijn wel genocidale bezuinigingen, kan er svp zsm een arrestatiebevel voor Eppo Bruins uit?