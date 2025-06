Iedereen en zijn moeder zit elke duffe avond heel triest op het bankje te streamen en toch gaat het niet goed met NPO Start, een dienst waarvoor je tegen betaling reclamevrij programma's kan zien die van jouw belastinggeld gemaakt zijn en meestal ook al op TV geweest zijn. "De NPO verklaart de daling in kijktijd (3 procent) en bereik (1,6 procent) door de uitrol van het platform NPO Start; gebruikers zouden daar volgens de organisatie ’aan moeten wennen’." GeenStijl verklaart de daling in kijktijd en bereik dan weer doordat gebruikmaken van NPO Start ongeveer even aangenaam is als een dozijn zojuist gelegde landmijnen in je keuken. Afijn, 67 dingen die minder erg zijn dus:

Genocidaal geweld Coronasceptische taxichauffeurs Offerfeest Red Bull Leipzig Red Bull Salzburg De Dagelijkse Standaard Buitenechtelijke zwangerschappen De columns van Julien Althuisius Er thuis achter komen dat je roti kip hebt besteld terwijl je eigenlijk roti kipfilet bedoelde waardoor je aan die gore botjes moet kluiven als een hele grote dikke rat met een extreem laag zelfbeeld Wraakporno Eerwraak I used to rule the world, seas would rise when I gave the word, now in the morning, I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing, now the old king is dead, long live the king, one minute, I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castles stand, upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells a-ringin, Roman Cavalry choirs are singing, be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field, for some reason, I can't explain, once you'd gone, there was never, never an honest word, and that was when I ruled the world. Interviews met Henri Bontenbal, overal godvergeten interviews met Henri Bontenbal De teen van Casillas De watersnoodramp Opiniefeminisme De Slag om Stalingrad De Slag om Arnhem Arnhem Vitesse Teennagels knippen Teennagels vergeten te knippen Teennagels geknipt maar vergeten op te ruimen De Baader-Meinhof Groep Woke Mensen die de hele dag zeiken over woke Spoken word De Ierse hongersnood (1845 - 1850) Vrouwen die vertellen hoe hun avond was Philip Huff Broeken van het merk Jack & Jones Vrouwen die vertellen hoe hun dag was Hutu's vs Tutsi's Reisbloggers Klagende reisbloggers Hele welvarende reisbloggers Gonorroe Vrouwen die vertellen hoe hun week was De onthoofding van Samuel Paty Columns in De Nieuws BV als Marcel van Roosmalen geen dienst heeft Dabiq Steekproef. Een medewerker is onderweg om uw aankoop te controleren Abortus Koffievlekken Wijnvlekken (I) Wijnvlekken (II) Coca-Cola Zero sugar cherry Vrouwen die vertellen hoe hun maand was Flexwoningen Intentioneel leven Ambtenaren van de Gemeente Amsterdam Mensen die ingezonden brieven naar Trouw sturen #nieuweverkiezingen Kringverjaardagen Vrouwen die vertellen hoe hun jaar was De grote brand van Londen (1666) Grenfell Tower-brand (2017) Ze heeft alle boeken van Susan Smit In: Paul Bosvelt. Uit: Arjen Robben BlueSky Vrouwen die vertellen hoe hun decennium was Vrouwen die vragen hoe je dag was Vrouwen die vragen hoe je week was Job Knoester Biro's Fatbikes Stop.