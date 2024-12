Rare term eigenlijk, Intentioneel leven, maar ja, wij hebben het niet bedacht, dat heeft Ernst-Jan Pfauth gedaan - die is dat immers, geheel op eigen houtje, zonder vliegwielen, gewoon, helemaal uit zichzelf, zo gaan noemen.

Tegelijkertijd: if it walks en talks like een anglicisme, dan is het probably een anglicisme. Zojuist plofte er een mailtje binnen dat ons ertoe aanzette eens verschrikkelijk intentioneel te gaan Googlen en wat er toen gebeurde laat zich raden. Zijn er al boeken die ongeveer zo heten? Die zijn er. Zijn er webpagina's over Intentional living die opvallende overeenkomsten vertonen met de Grote Theorie van Ernst-Jan Pfauth? Die zijn er ook. Is het erg dat iemand helemaal Vicky Maeijer gaat in een zelfhulpboek? Nee, maar wel vermakelijk.

Kortstondig onintentioneel gegniffel hier op de redactie, en we gaan weer over tot de orde van de dag.