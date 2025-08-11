HEERlijk het RIVM weer eens te kunnen noemen. Want uiteindelijk ging corona om de vrienden die we onderweg maakten. En morgen dus een landelijk hitteplan geactiveerd, wellicht worden er zelfs waterkanonnen ingezet op je HOOFD. Maar om het hoofd verder een beetje koel te houden is vanaf morgen om 10:00 de culminatie van menselijk vernuft landelijk van kracht:

Zet een glas of een kan drinken bij een ander neer zodat er voldoende gedronken kan worden

Help het huis (en hoofd) koel te houden door bijvoorbeeld de gordijnen dicht te doen en door een ventilator aan te zetten

Neem ze alleen in de vroege uurtjes of later op de avond mee naar buiten. Het is goed om niet te veel te bewegen tijdens de warmste uren van de dag

"Het doel van deze activering is om een signaal af te geven aan mantelzorgers en (zorg)professionals dat er heet weer op komst is. Dit helpt om hen bewust te maken extra aandacht te hebben voor de mensen waar zij voor zorgen. Zij kunnen daar dan rekening mee houden in de ondersteuning van en omgang met kwetsbare groepen, zoals ouderen en kleine kinderen." Kortom, houd oma en kleine Wesley morgen even extra in de gaten, want het gaat richting de 30.