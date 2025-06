Ja en met mens bedoelen we eigenlijk Nederlander, want nu ja, dat zijn ook net mensen. Mensen die het soms ontzettend heet hebben en dan bij hoge uitzondering doodgaan, maar veel vaker gewoon een glas water drinken en een middagdutje doen. "Het geschatte aantal sterfgevallen door hitte daalde in de periode van 2000-2009 van 7.000 naar 4.300 in de periode 2010-2019," meldt het RIVM, en in een rap vergrijzend land is dat eigenlijk bijna zonde. Het RIVM denkt dat dit allemaal door het Nationaal Hitteplan komt en dat zou best weleens kunnen kloppen. Waar een klein land groot in kan zijn, gabbers. Recht zo die gaat.