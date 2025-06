Absurd. Nederlandse jongeren blijken meer bezig met een dak boven hun hoofd, oorlog, peperdure boodschappen, dood, verderf, schulden, kansen op de arbeidsmarkt, jammerlijke vluggertjes en studiepunten dan met het klimaat. Dat komt natuurlijk omdat het pathetische zwakkelingen zijn, maar ook omdat ze de godganse dag worden blootgesteld aan een oneerlijke NOS, die weigert zijn taakopvatting af te stellen op de wensen van Extinction Rebellion. Gen Z weet dondersgoed wat er aan de hand is maar jeetje jongens het is ook wel overweldigend allemaal zeg. En dus staat een gemarginaliseerde minderheid (mensen die identificeren als 18 tot 24-jarigen) hele dagdelen onder de douche te peinzen over wat ze zouden kunnen doen maar niet gaan doen omdat ze zo lekker staan te douchen en bovendien zijn getroffen door even acute als ernstige klimaatverlamming. Verdrietig!