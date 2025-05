Mensen, we gaan er gruwelijk aan. Bij RTL Nieuws lezen we dat dankzij "de opwarming van de aarde" (huh, dat heette tegenwoordig toch klimaatverandering?) de hoeveelheid PATHOGENE SCHIMMELS fors zal toenemen in Europa. Nu horen we u denken: pathogene schimmels, wat zijn dat? Waar vinden we die? Hoe kunnen we dit bespreekbaar maken met onze kinderen? Nou, dat zijn dus schimmels waar je ZIEK van wordt en als het even tegenzit hartstikke DEAUD aan gaat. Ze groeien in DE BODEM, in PLANTEN EN GEWASSEN, en in DE LUCHT. Vervolgens belandden ze onder uw nagels of nog veel erger IN UW LONGEN. Dan gaat de hele zooi groeien tot uw complete longinhoud bestaat uit schimmeldraden, u zich helemaal het leplazarus hoest tot uw longen zoiets hebben van WIJ GAAN VAST DOOD DOEII. Althans, dat is een mogelijk scenario voor 'de kwetsbaren'. Het dorre hout, in de volkse mond. Allesvernietigend of niet, volgens onderzoekers van de Universiteit van Manchester krijgen we er de komende jaren stukken meer van. Niet alleen door warmte, ook door zware regenval en langere periodes van droogte. Dus: