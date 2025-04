Ja nee vooralsnog is dit vooral ontzettend leuk nieuws voor algen, die vanaf nu vredig kunnen slapen in de wetenschap dat er mogelijk op 124 lichtjaar afstand van planeet aarde soortgenoten van hen wonen. Op K2-18b meer specifiek, waar superveel ruimte is, want 2,6 keer zo groot als onze nederige wereldbol. Nou als dit ook maar een beetje blijkt te kloppen liggen er dus ergens echt achterlijk veel algen op ons te wachten, jongens en meisjes. Gelukkig maar, want vanaf 2030 vreten we nog alleen maar algen, flossen we onze tanden met algen, vegen we onze achtervagijn af met algen, drinken we 's ochtends versgeperste algensap en trakteren onze kleuterkinderen op hun verjaardag aan de hele klas van algen-geweefde zakjes vol met gebraden alg. Er is wél een Planeet B, zak er allemaal maar in, dat hele K2-18b is feitelijk één groot Algerije. Jammer eigenlijk dat we niet vast wat vooruitgeschoven pionnen ernaartoe kunnen sturen, een Simon van Teutem bijvoorbeeld, om maar een zijstraat te noemen.