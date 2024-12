Jaja! Jade Anna heeft weer iets nieuws. De influencer, bekend van haar relatie met een rijke YouTuber en daarna haar relatie met een rijke voetballer en van MOE ZIJN van haar harde influencewerk, HEEFT EEN NIEUW PRODUCT. En het zijn... roffel roffel.... GUMMIEBEREN VOOR JE HAAR. Als je er maar lang genoeg op kauwt is je haar zo een centimeter langer! Nou zijn er natuurlijk allemaal Sjamadriaan-achtige figuren die al jaren roepen dat dit soort vitaminesnoepgoed pure pseudowetenschap is, maar daar laat deze hardwerkende influencer zich niet door uit het veld slaan.

Jade Anna's onderneming Bi Yù, een naam die Chinees klinkt maar die wij liever gewoon lezen als het Nedersaksische BIE JOE, heeft een MISSIE. De volgende zin staat letterlijk op de website: "Bij bi yù empoweren we jou om helemaal jezelf te zijn. Want dat is waar de magic happens. Dus stop met jezelf te vergelijken. Focus je op je eigen pad. Laat de haat en meningen achter je. En wees trots op wie jij bent—vanbinnen en vanbuiten. Want ware schoonheid begint met het schaamteloos omarmen van jouw idealen." DE TYFUS wat inspirerend, neem ons geld!!!!