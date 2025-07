De een is is een influencer die iedere dag talloze volgers mee laat kijken door middel van massaal gedeelde video's, de ander is Jade Anna en nu hebben ze BEEF: Verkeersagent Emiel uit Alkmaar, en Jade Anna de Influencer, ook uit Alkmaar. De een heeft namelijk een plaatje gepost over een boete voor 'een influencer' wegens appen achter het stuur, waarop de ander boos reageerde omdat daarmee haar privacy werd geschaad, omdat zij eigenlijk de enige influencer uit Alkmaar is, wat wij niet kunnen bevestigen of ontkennen, wij volgen namelijk geen influencers en al helemaal geen influencers uit Alkmaar, maar sowieso is het een beetje gekke beschuldiging om op je Snapchat waarin je aan je volgers suggereert dat je alles over je eigen leven met ze deelt, te klagen dat je gedwongen wordt iets uit je eigen leven te delen omdat je er vragen over krijgt, al is het aan de andere kant geen taak van de uitoefeners van het geweldsmonopolie om mensen die zitten te appen achter het stuur publiekelijk aan de schandaal te nagelen (dat is ons werk, red.). Maar nu heeft de een weer een video online gezet waarop de ander te horen is (hierboven), en waaruit bovendien blijkt dat de ander haar rijbewijs niet bij zich had. NU AL IN ZIN IN DE THINK PIECES IN NRC HIEROVER.