Tussen het livebloggen over de beuk op de kop van Hezbollah is het nu tijd voor ECHT nieuws. 'Verdriet in online-land' en aangezien wij in dat land ook een soevereine staat vormen: wat we NU toch weer aan onze fiets hebben hangen! Jade Anna. U had nog nooit van dit figuur gehoord maar ze heeft 300.000 volgens op Youtube en dat is slechts een piepklein beetje meer dan de kijkertjes van het zwaar gesubsidieerde Witte Pietennieuws van Ongehoord Nederland. Grappig genoeg is Jade Anna een soort Raisa Blommestijn, alleen met wat minder Duitse boekjes in de kast. Waar moeten we straks horen dat het hondje van Jade Anna pijn heeft aan zijn knie? Hoe weten we anders dat het voor een meid van 19 helemaal niet normaal is om je kop vol te spuiten met troep? Hoe komen we nu te weten of Ajacied Kenneth Taylor thuis wel vruchtbare dingen doet met z'n ballen? JADE ANNE IS GESTOPT MET VLOGGEN! Het is een zwarte, zwarte dag. Enfin, is het al zoveel tijd voor bier?