Wat nou heel erg leuk zou zijn, is als we met z'n allen (wij niet, jullie) een keertje kappen met het ruiken aan iedere scheet van die gravinfluencer. Wat een slome. Een meid van 22 die alle mislukte vlokken in de havermout online joekelt en iedere punaise waar ze zich aan prikt komt dan ook nog eens in de krant omdat ze toevallig de dochter van 'Laurentien van Oranje' is - ook wel bekend als Petra Brinkhorst, de grootste boerin van Leiden. De gravinfluencer is een nóg grotere nepobaby dan Milou Deelen - die kan ook helemaal niks, maar die dóet tenminste nog wat. Gravinfluencer opent een winkel, gravinfluencer is dankbaar, de OB's van de gravinfluencer zijn op, gravinfluencer doet weer iets extreem nuttigs, gravinfluencer stelt dit en dat aan de kaak, gravinfluencer gaat misschien wel een boek schrijven en misschien niet. Nu heeft ze weer haar kop gestoten. Ja ja we weten het allemaal wel, bijna net zo'n groot succes als haar moeder. Bedankt gravinfluencer, dit was je laatste topic ooit op GeenStijl, moge alle andere bijna net zo belangrijke media volgen.