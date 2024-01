Je mag misschien niet zeggen dat onze koninklijke familie gedegenereerd is maar het is wel zo. Nu dit weer. Gravin Eloise, die de hele dag foto's van zichzelf op Instagram gooit, meedoet aan programma's op RTL4 en zo graag beroemd wil worden dat ze zelfs voor verborgen camera's opduikt, vindt beroemd zijn helemaal niet fijn. "Dat zegt de 21-jarige influencer in gesprek met Linda.meiden. Ze vindt het soms ongemakkelijk wanneer iemand nét iets te lang staart. Dan vraagt ze zich af of iemand haar herkent. „Daar ben ik me continu van bewust en dat gevoel wil ik graag kwijt."” En dat zegt nepo-baby Eloise in gesprek met nepo-baby Milou Deelen voor nepo-babyblad Linda.meiden, waarin Noah Vahle eerder al mocht leeglopen over haar nepo-moeder Linda de Mol. Kom nou Eloise. Mensen staren jou aan omdat je de hele dag bezig bent met aangestaard worden en verder niets kunt. Ga lekker stage lopen in New York en leer in vredesnaam een vak ofzo. En als je daarna nog steeds met je roem worstelt kun je er misschien onder pseudoniem net niet helemaal goed doordachte boekies over schrijven ofzo.