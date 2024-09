Klap na klap na klap na klap krijgen de militante terreurboys van Hezbollah te verwerken en nu DIT weer. Zojuist gigantische explosies in Beiroet, in de zuidelijke wijk Dahieh, die bekendstaat als 'stronghold' van Hezbollah. Via een fluks ingelaste persconferentie van woordvoerder Daniel Hagari heeft Israël inmiddels aangegeven dat het HOOFDKWARTIER VAN HEZBOLLAH het doelwit was. Dat is: huge. Op beelden is te zien dat er meerdere gebouwen zijn ingestort. Volgens eerste onbevestigde berichten zijn er zeker tientallen doden gevallen. Later meer.

Update 17:50 - FOX NEWS: HEZBOLLAH-LEIDER NASRALLAH HET DOELWIT

Update 17:57 - IDF-statement hiero. Vrij vertaald: "De IDF heeft het centrale hoofdkwartier van de terroristische organisatie Hezbollah aangevallen, dat zich onder woongebouwen in het hart van de Da'aheh in Beiroet bevindt. Op dit moment is er geen verandering in de richtlijnen van het Thuisfront Commando. We zullen eventuele wijzigingen onmiddellijk bijwerken op de officiële platforms van het Thuisfront Commando."

Update 18:02 - Beelden van de destructie hier. Gigantische aanval met gigantische risico's en waarschijnlijk veel doden. Israël zal zeker geweten (moeten) hebben dat Nasrallah aanweezig was op Hezbollah HQ

Update 18:05 - Hezbollah (tsja) tegen AFP: Zeker 6 gebouwen plat

Update 18:24 - "Israeli officials say senior Hezbollah officials were at the headquarters at the time of the attack. There has been no official response as yet from Hezbollah on the attack or on Nasrallah's status."

Update 18:27 - Ondanks de aanval op de kop van de slang: alles in Israël op high alert. Als Nasrallah eraan is zal Iran mogelijk ook in actie komen

Update 18:35 - Statement Hezbollah 'expected shortly'