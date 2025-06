Tot nu toe een beweeglijk dagje aan het front met tientallen raketten die vanuit Iran richting het vrije Israël werden gejankt. Dat maakt de grootste raketaanval van Iran in de voorbije dagen, waar de poel des verderfs de laatste dagen juist wat leek te zijn opgedroogd. De Hollandse spreekbuis van de ayatollah Kati Piri stuift juichend door de kamer, want er zijn meerdere Israëliërs (zeker 17) gewond geraakt bij de jongste poging van terreurstaat Iran om zoveel mogelijk onschuldige mensen uit het leven te schaken. Vooral in Haifa ging het even goed tekeer. Wat Iran nog meer met Israëliërs zou willen doen, ziet u mogelijk in de komende uren. Wat is het maar goed dat er een Iron Dome is he! Later meer.

Update 18:19 - Israël is op dit moment aan het beuken in Libanon

Update 18:35 - Het is rustig aan het front. Uitstekend idee: verplichte tijdelijke wapenstilstand iedere vrijdagmiddag om samen een paar bier te rammen