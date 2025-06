Not something you see every day: An Israeli fighter jet destroyed an Iranian drone over the northern West Bank city of Qabatiya a short while ago. pic.twitter.com/cQAiquYJ27

Waar ze in Israël ook last van hebben: drones. In de aantallen waarin ze komen niet extreem dodelijk meer, helaas voor Kati Piri, maar wel vervelend. Daarom bovenstaande beelden waar een Israëlische jet zo'n ding uit de lucht peert. En vandaar ook dat de IDF er alles aan doet om baasjes van drone-eenheden van de Iraanse luchtmacht uit te schakelen. Voorts werden er vannacht weer vijf raketten richting Israël genaaid. Geen impact of ellende, wel parachuteerde er een onderscheppingsraket (of brokstukken die ontstonden na de onderschepping) in een gebouw. Niet helemaal hoe Kati Piri gewild zou hebben dat de doden zouden vallen, maar toch. We houden het weer in de gaten!

Update 9:19 - Daar ging weer een Jodenhater

Update 9:42 - Uiteraard is de IDF vannacht ook weer bezig geweest op de nucleaire installaties van Iran

Update 10:21 - Nieuws uit Iran van de man die dat het beste weet, namelijk Afshin Ellian: "Laatste berichten: ruim 6 miljoen inwoners van Teheran zijn gevlucht naar het noorden. Nog steeds worden individuele commandanten van IRGC gedood: gisternacht werd Saaed Yzadi de IRGC-Quds commandant verantwoordelijk voor operationele zaken in Palestina in de stad Qum gedood. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor financiering en bewapening van de 7-oktober.-aanslag. In een week arresteerde IRGC meer dan 600 jonge mannen en vrouwen. Het NOS-bericht namens Iraanse staatsomroep dat 3 Iraanse ziekenhuizen worden geraakt, is een fabeltje. Internet van heel Iran is nog steeds niet actief. Wel geldt dit niet voor IRGC, staatsomroep en de politici. Ook gisternacht vonden her en der nachtelijke protesten plaats."

Update 11:39 - Wel voor het eerst: een drone die doel heeft getroffen. "A drone launched by Iran struck a building in Israel, with a two-story home within the town of Beit She'an in Northeastern Israel being struck this morning by an Iranian one-way attack drone, causing significant damage but thankfully no injuries." NO INJURIES. Kati Piri baalt

Update 13:45 - 'Massive explosion' in Teheran maar dat zijn we de laatste dagen wel gewend - dat krijg je nou van als je geen luchtafweer hebt

Update 14:50 - Amerikaanse B2-bommenjoekels gaan op verplaatsing