The Israeli Air Force struck three primed ballistic missile launchers in Iran a short while ago, along with an Iranian military commander who was operating at the launch site, the military says. The IDF issues footage of the strikes. pic.twitter.com/Ol7RaKB06L

Het was niet vol maar wel druk boven Teheran afgelopen nacht. "More than 60 fighter jets were involved in the strikes, dropping 120 munitions, according to the military. The IDF says the targets included “several industrial missile production sites” in Tehran, which had served as “the industrial core of Iran’s Defense Ministry.” “Among the targets were military industrial sites producing missile components and facilities for manufacturing raw materials used in casting missile engines,” the IDF says. The strikes also hit the “headquarters of the SPND nuclear project,” the military says, a site that has been targeted already during the conflict."

Wat daar van Iraanse zijde tegenover stond? Vijf lichtgewonde Israëlische burgers nadat een ballistische raket door Kati Piri naar een Israëlische flat in Beër Sjeva gedirigeerd werd. Maar zoals Netanyahu zegt: "It doesn’t matter so much how many rockets they have. What matters is how many launchers they have — and we’re already getting there. I think we’ve already passed the halfway mark of their launchers.”" In datzelfde interview zegt hij dat de gehele operatie zelfs voor op schema ligt "zowel in tijd als resultaten".

Wordt ongetwijfeld weer een schermutselig dagje vandaag dus we kijken mee. En waar we ook naar kijken: TRUMP die de komende twee weken al dan niet laat weten of er nog wat Freedom Dorito's over Fordow vliegen binnenkort. We gaan live!

Update 07:51 - Hedenochtend ook weer veel Amerikaanse luchtbewegingen, met veel C-17 transportvliegtuigen via Engeland en Duitsland naar Central Command-basissen in het Midden-Oosten.

Update 08:02 - Nieuwe video's van Israëlische aanvallen op Iraanse luchtverdedigingsbatterijen. "Straaljagers en vliegtuigen van de luchtmacht blijven vrij opereren in het Iraanse luchtruim en vallen militaire doelen van het Iraanse regime in West- en Centraal-Iran aan. De IDF zal zich blijven inzetten voor het vergroten van de vrijheid van luchtoperaties in het Iraanse luchtruim en het bereiken van luchtoverwicht."

Update 08:25 - Israëlische MinDef Katz reageert op Hezbollahs bedreiging van gisteren: "De secretaris-generaal van Hezbollah trekt zich niets aan van het lot van zijn voorgangers en dreigt met maatregelen tegen Israël, in overeenstemming met de bevelen van de Iraanse dictator. Ik adviseer de Libanese proxy voorzichtig te zijn en te begrijpen dat Israël het geduld heeft verloren met terroristen die een bedreiging voor het land vormen. Als er terrorisme plaatsvindt, zal er geen Hezbollah meer zijn."

Naschrift 08:44 - Iraanse 'kroonprins' Reza Pahlavi - zoon van THE LIGHT OF THE ARYANS - schreef gisteren: "Sources inside Iran say that the regime’s command and control structures are collapsing at a rapid pace. Meanwhile, the international community is beginning to realize that the Islamic Republic has no future. Our discussions about a post-Islamic Republic Iran have begun."

Update 09:05 - Video van een ongebruikelijke inbraak op een Britse luchtmachtbasis. Palestine Action schrijft: "Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts. Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus. From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza."

Update 09:37 - Niet vijf maar zeven lichtgewonden bij de onderstaande inslag te Beër Sjeva.

Update 10:35 - Duitse, Britse, Franse, EU en Iraanse ministers en functionarissen Buitenlandse Zaken komen vandaag bijeen in Genève om 'de situatie' te 'bespreken'.

Update 11:19 - Zeldzame video: Israëlische F-16 haalt Iraanse drone neer boven Syrië.

Update 11:20 - De IDF zegt dat het hedenochtend 35 lanceerplatformen en militaire opslagplaatsen in Tabriz en Kermanshah geraakt heeft. Ook werd er zojuist naar verluidt een precisie-drone-aanval uitgevoerd op een Iraanse kernwetenschapper. De IDF heeft dit nog niet bevestigd, maar de beelden lijken er naar.

Belangrijk naschrift 11:24 - Iraanse staatszender Fars News Agency schreef gisteravond: "Citing former commander of the Iranian Revolutionary Guards, Mohsen Rezaei: All enriched materials have been transferred and are in safe locations." Brisant indien waar.

Update 11:29 - Toch wel een novum sinds de luchtoorlog tegen het Iraanse regime: een 'interview' met Israëlische gevechtspiloten.

Update 11:36 - Israël lijkt het offensief op te schalen naar een algheel anti-regime-offensief. Israëlische MinDef Katz: "“We must strike all symbols of the regime and its mechanisms of oppression, such as the Basij, as well as the base of the regime's power, the Islamic Revolutionary Guard Corps," Katz says during an assessment this morning with IDF Chief of Staff Lt. Gen. Eyal Zamir and other top officers this morning. Katz says Israel must bring about "a mass evacuation of the population from Tehran, in order to destabilize the regime and increase deterrence in response to missile fire on Israel’s home front, while continuing to target facilities and scientists to thwart Iran’s nuclear program, until all objectives of the operation are fully achieved.""