CNN schrijft op basis van drie bronnen die het schaderapport van het Pentagons Defense Intelligence Agency gelezen hebben, het volgende: "Iran’s stockpile of enriched uranium was not destroyed. One of the people said the centrifuges are largely “intact.” Another source said that the intelligence assessed enriched uranium was moved out of the sites prior to the US strikes. “So the (DIA) assessment is that the US set them back maybe a few months, tops,” this person added."

Trump ontkent deze lezing met het gedicht: "FAKE NEWS CNN, TOGETHER WITH THE FAILING NEW YORK TIMES, HAVE TEAMED UP IN AN ATTEMPT TO DEMEAN ONE OF THE MOST SUCCESSFUL MILITARY STRIKES IN HISTORY. THE NUCLEAR SITES IN IRAN ARE COMPLETELY DESTROYED! BOTH THE TIMES AND CNN ARE GETTING SLAMMED BY THE PUBLIC!" Het is onduidelijk op welke bronnen hij zich baseert, en hoe deze het vermeende Pentagon-rapport tegenspreken.

Pentagon-woordvoerder Sean Parnell zet er wel het volgende citaat van een 'senior DIA official' tegenover: "This is a preliminary, low confidence report & will continue to be refined as additional intelligence becomes available. We are working with the appropriate authorities to investigate the unauthorized disclosure of classified information." Ja, wat is het nou? Dat zal komende dagen toenemend blijken.

Ondertussen claimt ook Netanyahu de overwinning tijdens de 'wapenstilstand' en prees Trump, een paar uur nadat Trump Netanyahu de wind van voren gaf over Israëls hernieuwde offensief, nadat Iran 1 ballistische raket vuurde tijdens de wapenstilstand.

Een beweeglijke toestand, houdt de wapenstilstand stand? We gaan live.

Update 07:57 - Er is nog steeds een wapenstilstand.

Update 08:06 - Een teken dat Iran voornemens is de wapenstilstand intact te houden: het land organiseert zaterdag een staatsbegrafenis voor tientallen gedode commandanten en wetenschappers.

Update 09:39 - De Israëlische lezing van de schade aan het atoomprogramma is nu als volgt: "IDF Spokesman Brig. Gen. Effie Defrin says it is still "too early" to assess the damage to Iran's nuclear program following the war. "We met all the objectives of the operation as defined for us, even better than we thought. But it is still too early to determine, we are investigating the results of the strikes on the different sections of the nuclear program," Defrin says in response to a question at a press conference. "The assessment is that we significantly damaged the nuclear program, and I can say we set it back by years," he says. Last night, IDF Chief of Staff Lt. Gen. Eyal Zamir said that, "We have set Iran's nuclear project back by years, and the same goes for its missile program.""

Update 10:18 - Nieuwe satellietfoto's tonen aan dat er werkzaamheden gaande zijn te atoomfaciliteit Natanz, mogelijk wordt er ook intern gerepareerd.

Update 11:15 - Israël heeft tijdens de oorlog 29 Iraanse commandanten van de rang Brigadier-Generaal of hoger gedood.