Update 14:33 - Volgens de bovenstaande commandant van de Amerikaanse luchtmacht schetsen de eerste rapporten dat de 14 GBU-57 aanvallen op de twee Iraanse kernfaciliteiten zeer effectief waren: "Final battle damage will take some time. But initial battle damage assessments indicate that all three sites sustained extremely severe damage and destruction." De Tomahawks uit de onderzeeër kwamen als laatste aan. In totaal zouden er 75 precisiewapens ingezet zijn. 24 daarvan waren Tomahawks uit 1 onderzeeër, en de rest kwam van de jachtescort (in totaal vlogen er tijdens de operatie meer dan 125 toestellen) die voor de B2's uitgingen en preventief zoveel mogelijk luchtverdediging uitschakelden.

Update 14:41 - Omg Timmermans noemt de Israëlische campagne tegen het Iraanse kernprogramma en regime "een afleidingsmanoeuvre" (van Gaza).

Update 14:46 - Plaatje van de B2-afleidingsvloot.

Update 14:59 - Goede: vraag wel. "Does someone have a theory as to why Iran would seal off the entrances to Fordow before the strike? The only theory I can think of, is that the Iranians took the possibility of an Israeli ground raid seriously - but I am opened to others."

Update 15:03 - MinDef Hegseth benadrukt: "This mission was not and has not been about regime change. The President authorized a precision operation to neutralize the threats to our national interests posed by the Iranian nuclear program." Dat kan naar de letter waar zijn natuurlijk, maar de geest, meneer, die blijft.

Update 15:06 - Het 'Iraanse' 'parlement' 'autoriseert' het 'sluiten' van de Straat van Hormuz. Moet nog wel door een soort 'veiligheidsraad' goedgekeurd worden. Maar zelfs dan moeten we het nog maar zien.

Update 15:26 - Lol JD Vance is wakker: "The Iranians are clearly not very good at war."

UPDATE 15:29 - ISRAËL BINNENGEVALLEN DOOR kwallen.