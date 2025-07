Our interview with the president of Iran. Watch it first at https://t.co/sLkXnGLauL . pic.twitter.com/SY4KvgA1lb

Kijk we praten met z'n allen wel óver de president van Iran, maar nooit mét de president van Iran. Ja en wie anders dan Tucker Carlson steekt zijn nek dan maar weer uit om in het belang van de wereldjournalistiek, nee, in het belang van de wereldvrede zijn kostbare tijd op te offeren voor een interview met Masoud Pezeshkian, de president van Iran dus. Tucker weet dat soort lui áltijd schaakmat te zetten zonder dat ze het doorhebben. Sterker, zonder dat ook maar iemand anders dat doorheeft. Zagen we al toen hij Poetin het vuur na aan de schenen legde in een absolute masterclass interviewen. En waarom toch weer Tucker, denk je algauw. Nou heel simpel: het is hem wel toevertrouwd om kritisch te zijn, er keihard in te vliegen, evidente leugens te weerspreken en iemand bijzonder raak aan de tand te voelen. PRECIES wat dictators en despoten willen. Die willen JUIST als zwakke prooi worden vermorzeld door interviewers, op zijn Ischa's, Theo's of Svens zeg maar. Waarom zou het in 's hemelsnaam anders zo zijn dat juist Tucker dit mag doen?