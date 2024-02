Tucker Carlson, alom maar toch vooral hier unaniem erkend als meesterinterviewer waarbij eigenlijk geen enkele gast er zonder zielscrisis vanaf komt. Of hij die verachtelijke Andrew Tate nou in drie zetten schaakmat zet, die tandloze homojunk en serie-oplichter die claimt Obama's meth lover te zijn geweest wegtikt, Zelensky "sweaty and rat-like, a persecutor of Christians, shifty and dead-eyed" noemt of op komt voor het mannenrecht u af te trekken op de sexy Groene M&M. Er is eigenlijk niets dat de laatste vaandeldrager van het gewogen midden niet kan.

En omdat hij doorvraagt waar anderen stoppen. Volhardt waar anderen buigen. Geen genoegen neemt met kruimels en pas stopt als hij de boekhouding van de gehele bakkerij gearchiveerd heeft. Daarom gunde Poetin hem een zeldzaam nieuw interview, een voorrecht dat voorheen eigenlijk alleen Oliver Stone gegund was.