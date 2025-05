This afternoon, @SecRubio and I met with President Zelensky. Our countries share the goal of ending unnecessary bloodshed in Ukraine, and we discussed updates on the ongoing negotiations for a ceasefire and lasting peace. pic.twitter.com/uvrWASXKCw

Bovenstaand JD Vance en Zelensky in betere tijden, namelijk gisteren, na slechtere tijden, namelijk toen in het Witte Huis. Sfeerbeheer leek aanwezig en er werd zelfs gelachen, dus in feite is het al vrede, Poetin moet alleen nog even tekenen. Trump spreekt Poetin vandaag per telefoon, en is onder leiding van Macron gelukkig geïnstrueerd door Starmer, Meloni en Merz in de kunst van het onderhandelen. De inzet van Europa - dat in geen enkel opzicht onderdeel uitmaakt van de onderhandeling - is dat "President Putin must show he wants peace by accepting the 30-day unconditional ceasefire". Poetin wil een zo 'sterk' mogelijke hand tijdens dit gesprek, en valt zoals gebruikelijk de avond van tevoren nog even extra zwaar aan: "Russian forces conducted the largest single drone strike of the war against Ukraine on the night of May 17 to 18 – in disregard of US President Donald Trump's calls for Russia to stop long-range strikes against Ukraine, particularly against Kyiv Oblast."

Ook claimde Poetin gisteren in een nieuw interview dat Rusland "genoeg mankracht heeft" om de oorlog "te beslechten met de voor Rusland benodigde resultaten". Die mankracht klopt, maar die wordt niet gedekt door voldoende materieel, opleiding, luchtovermacht, moraal en institutionele cohesie - anders had de oorlog überhaupt nooit zo lang geduurd. Waarschijnlijk gaat Poetin in het geval van een vredesbestand 'akkoord' (hij heeft niets te kiezen) met het bevriezen van de frontlinies. Het telefoongesprek vindt volgens Trump vandaag plaats om 16:00 Nederlandse tijd.