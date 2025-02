Een weekje geleden was het nog een tiran, een niet democratisch gekozen oorlogshitser die zijn land de verdoemenis in hielp. En just like that wordt nu bij het Witte Huis de rode loper uitgerold voor Volodymyr Zelensky. Gisteren werd Trump nog even herinnerd aan de uitspraken en werd alles afgedaan met "Did I say that? I can't believe I said that". Het is allemaal onderdeel van het bizarre theater van the art of the deal. Gezellig of niet, de aanpak heeft ervoor gezorgd dat de mineralendeal tussen Oekraïne en de VS er echt lijkt te komen. Weliswaar in afgezwakte vorm; Amerika krijgt geen 500 miljard dollar en Oekraïne krijgt geen veiligheidsgaranties, maar toch ziet de situatie er voor Zelensky met Trump aan zijn zijde én Amerikaans economisch belang in Oekraïne er een stuk rooskleuriger uit. Feest dus! NOU NEE. Ondanks de moeite die Zelensky in zijn voorkomen heeft gestoken (draagt een soort shirt met knoopjes in plaats van een trui) lukt het 'omgaan met Trump' nog niet bepaald. Het werd minutenlang ruzie en geschreeuw, met Zelensky die het vertikte om te slikken wat hem door de Amerikanen in de schoenen werd geschoven. Waar Macron en Starmer Trump vakkundig inpalmden, lijkt Zelensky datzelfde niet voor elkaar te krijgen.

UPDATE - Statement Trump: Zelensky mag terugkomen als hij klaar is voor vrede. Bezoek: afgebroken. Deal: van de baan.

UPDATE - Tweetje van Zelensky, "Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you POTUS, Congress, and the American people. Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that."

UPDATE - 3x raden wie erg blij is met de gang van zaken.

UPDATE - VS trekt stekker uit financiële steun voor het herstel van de Oekraïense energievoorziening.

UPDATE - Dick Schoof ook wakker. Leeg obligaat tweetje, maar dat is voor onze premier al heel wat.