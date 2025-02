Ten eerste, het bericht (dat u in NL echt allereerst op GS las) klopt dus dat zowel Amerika als Rusland willen dat Oekraïne verkiezingen houdt voordat er een vredesbestand getekend wordt. Zoals Trump daar bovenstaand over benadrukt: "That's not a Russia thing, that's coming from me, and many other countries also." Laat natuurlijk onverlet dat het Rusland - waarvan elke eis om verkiezingen natuurlijk een gotspe is - wel héél goed uitkomt, omdat ze vanaf nu elke deal met Zelensky kunnen verwerpen omdat hij 'geen mandaat' zou hebben.

Trump zegt bovenstaand dat Zelensky een approval rating van 4% heeft. In tegenstelling tot wat we hier normaal doen nemen we die bewering zowel letterlijk als serieus, en dat is dus gewoon zeer onjuist. Peilingen uit december 2024 tonen aan dat Zelensky's populariteit inderdaad sterk daalde sinds het begin van de oorlog, namelijk van zo'n 90% tot 52% - maar dat is nog altijd een meerderheid en komt nergens ook maar in de buurt van "4%".

Het klopt natuurlijk wel dat Zelensky's presidentstermijn op 20 mei 2024 eindigde en de verkiezingen sindsdien zijn opgeschort onder een noodwet wegens de oorlog. Maar wees nou wel: een oorlog op eigen grondgebied voeren tegen Rusland is niet de slechtste reden voor het uitstellen van verkiezingen.

Onderstaand zegt Trump in reactie op Zelensky's woede niet te zijn uitgenodigd in Saoedi-Arabië: "Well you've been there for three years. You should have ended it, you should have never started it, you could have made a deal." Ook die bewering nemen we ditmaal zowel letterlijk als serieus, en vooral de bewering dat Zelensky deze oorlog gestart zou zijn is natuurlijk onjuist.

In 2019 probeerde Zelensky te Donbass op elke manier Oekraïense neo-nazi's ertoe te bewegen te stoppen met aanvallen op Russen. Maar buiten Zelensky's schuld om had hij niet genoeg institutionele en militaire slagkracht om de Azov-jongens te overtuigen - maar hij probeerde het écht, kijk hier maar. Technisch klopt het wel dat Zelensky in veel vroegere stadia een deal met Rusland had kunnen maken. ECHTER, in februari 2022 werd Zelensky daarvan wegbewogen door toenmalig Britse premier Boris Johnson en Amerikaanse president Biden.

Enfin, dit wordt een take-zware dag, zoveel is zeker. Trumps hele persco na de breek.

Naschrift 08:47 - In de gehele persco spreekt Trump eerdere berichten tegen dat hij alle Amerikaanse troepen uit Europa terug wil trekken: "Well, nobody has asked me to do that. So I don't think we'd have to do that. I wouldn't want to do that. That question has never really come up." Ook zegt hij dat het geen Russische voorwaarde voor een vredesakkoord is.