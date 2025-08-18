HEE ZEG IS HET AL VREDE? Geen idee. Er wordt in ieder geval hevig over GEBABBELD in het Witte Huis en dat is in ieder geval beter dan het een poos geleden was. Trump heeft de taak op zich genomen om het hele zooitje voor eens en voorlopig te beëindigen, maar of het echt ergens heen gaat weten we tot nu toe simpelweg niet. De Alaska Summit van vorige week was volgens Trump een tremendous success en dat hoopt hij voort te zetten met de meetings van vandaag. Eerder vanavond ontving hij president Zelensky, die zowaar in pak verscheen en daarmee de geleden imagoschade en bijbehorende scheldkanonnades wist te doen vergeten. Zo dadelijk worden ook de meegereisde Europese leiders (Macron, Meloni, Merz, Von Der Leyen en president Stubb van Finland) en NAVO-baas Rutte bijgepraat over de gemaakte vorderingen. Tenslotte heeft Trump nog een telefonische afspraak met POETIN. We zijn: benieuwd.

UPDATE 21:01 - Zelensky klinkt hoopvol, er lijken vorderingen te worden gemaakt wat betreft veiligheidsgaranties bij een vredesakkoord.

UPDATE 21:03 - Ook Mark krijgt nog ff het woord. 'If wie plee dis wel, wie ken entit.'

UPDATE 21:07 - Merz benadrukt dat hij wel echt graag een staakt-het-vuren wil zien en dat er wat hem betreft anders geen volgende meeting komt.

UPDATE 21:09 - Meloni, toch een showstopper, ook met een leuk praatje over de kracht van het Oekraïense volk en het belang van eenheid.

UPDATE 21:10 - Macron noemt alvast een lijstje met veiligheidseisen op. Een sterk Oekraïens leger en solidariteit van de coalition of the willing.

UPDATE 21:12 - Starmer is er ook.

UPDATE 21:13 - Young powerful man Alexander Stubb van Finland mag ook nog iets zeggen. 'We found a solution in 1944, and I'm sure we can find a solution now.'

UPDATE 21:18 - De mics vingen nog een onderonsje tussen Trump en Meloni op, nu gaat het overleg door achter gesloten deuren.

UPDATE 22:40 - Het is gaan regenen in Washington D.C.

UPDATE 22:44 - Volgens Bild heeft Trump het gesprek met de Europese delegatie onderbroken om met Poetin te bellen. Na het belletje met het Kremlin worden de gesprekken dus voortgezet.

UPDATE 23:15 - De gesprekken zijn afgelopen volgens CNN, 'but leaders are staying in the White House to continue negotiations, possibly in a different format'.

UPDATE 00:10 - Trump: Er komt een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky, gevolgd door een tweede overleg waar hij zelf bij zal zijn.