achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Luke the Nuke Wereldkampioen Darts

Finale WK Darts, in het StamCafé

Allemaal naar de Sky Sports en/of ViaPlay voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar. De Grand Finale Pijltjegooien in Alexandra Palace, Londen. Het waren drie FANTASTISCHE weken, met de meest inclusieve sport die er bestaat. We zagen alle continenten voorbij komen, alsook alle genders, tatouages, BMI's en leeftijden, we zagen fenomenale walk-ons (Nathan Aspinall blijft favoriet), tot nu 1102 hundred and eighties, en zelfs 1 onsportieve darthooligan die z'n tafeltje timmerde. We hebben weer met liefde die paar tientjes voor de haperende decodert afgetikt, opdat de winnaar vanavond 1 miljoen pond prijzengeld kan bijschrijven. Wordt het de Grote Vriendelijke Reus uit Poederoijen / Andel, of toch die Dekselsgeniale Kobold uit Warrington? Na vanavond weten we de nieuwe Darts Kampioen is en wie er mag zeggen: don't cry because it's over, smile because it happened.
0-1 Gian
1-1
2-1 Luke
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
(het was nooit een wedstrijd)

Tags: stamcafe, darts, wk2026
@Pritt Stift | 03-01-26 | 21:15 | 241 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.