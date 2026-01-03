Luke the Nuke Wereldkampioen Darts
Finale WK Darts, in het StamCafé
Allemaal naar de Sky Sports en/of ViaPlay voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar. De Grand Finale Pijltjegooien in Alexandra Palace, Londen. Het waren drie FANTASTISCHE weken, met de meest inclusieve sport die er bestaat. We zagen alle continenten voorbij komen, alsook alle genders, tatouages, BMI's en leeftijden, we zagen fenomenale walk-ons (Nathan Aspinall blijft favoriet), tot nu 1102 hundred and eighties, en zelfs 1 onsportieve darthooligan die z'n tafeltje timmerde. We hebben weer met liefde die paar tientjes voor de haperende decodert afgetikt, opdat de winnaar vanavond 1 miljoen pond prijzengeld kan bijschrijven. Wordt het de Grote Vriendelijke Reus uit Poederoijen / Andel, of toch die Dekselsgeniale Kobold uit Warrington? Na vanavond weten we de nieuwe Darts Kampioen is en wie er mag zeggen: don't cry because it's over, smile because it happened.
0-1 Gian
1-1
2-1 Luke
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
(het was nooit een wedstrijd)
LITTLER GOES BACK-TO-BACK 🏆— PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2026
Luke Littler is your 2025/26 Paddy Power World Darts Champion 🙌
The Nuke takes out a show-stopping 147 checkout to win his second Sid Waddell Trophy in trademark style 🤩
📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | Final pic.twitter.com/Rw7J4djseK
The last time Luke Littler and Gian van Veen met in a final was the 2023 Winmau World Youth Championship... tonight, they battle it out for the 2025/26 Paddy Power World Darts Championship! 👀#WCDarts pic.twitter.com/XVdjqyK5qa— PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2026
🏆 𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗣𝗗𝗖 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗗𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝘀𝗼 𝗹𝗼𝗻𝗴 𝗮𝗴𝗼 🎯💥👀 pic.twitter.com/6rI2BQW7Qw— Darts Behind The Oche 🎯 (@DartsBehindThe) January 3, 2026
Reaguursels
