Nederland cultuurland in het Stamcafé. Niemand geeft geld voor Annie M.G. Shmidt-huis
Ook weer heel vrouwonvriendelijk trouwens
Wij Nederlanders eren onze gestorven helden op zich redelijk. Een zeeheld krijgt een standbeeld, een voetbalheld krijgt soms een stadion en weer een ander krijgt beide. Maar literaire helden komen er telkens toch wat bekaaid vanaf. Vandaag blijkt de iconische kinderboekenschrijfster Annie M.G. Schmidt te min voor het Nederlandse volk. Geen heldin maar een onbeduidend, doodgewoon ordinair viswijf of zo. Je suis Annie? Dacht 't nie! In ieder geval een schrijfster wier geboortehuis mag vervallen, mag wegrotten in de Hollandse bodem van triestoord Kapelle, want men heeft geen stuiver over voor dergelijke nalatenschap. Er is namelijk een half miljoen nodig voor een aardig museum, alleen stagneert het bedrag voor de inzamelingsactie (deadline juli) van stichting Bij Annie Thuis na een maand op 18.000 eurootjes, bij lange na niet genoeg. Weet u, Willem Frederik Hermans, zelf een prachtige straat gekregen, kenschetste al eens hoe wij met onze schrijvers omgaan: "Ze eren hier onze grootste schrijver ooit Multatuli met een gekkenhuis in Amsterdam, het Eduard Douwes Dekkerhuis (overigens staat het geboortehuis van EDD, het Multatuli Museum te Amsterdam, ook maar te verpieteren, red.). Je kunt je toch niet voorstellen dat de Duitsers zo'n tehuis het Goethehaus zouden noemen. Of de Engelsen zoiets het Shakespearehouse. Dat kan toch helemaal niet. Maar dat is Nederland, daarom heb ik een hekel aan Nederland." Tja, dat is Nederland.
Annie total champ juist
Hoe Amsterdam onze schrijvers eert
Ziehier: de Willem Frederik Hermansstraat
Carmiggelt zei u?
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Stap in onderdanen, we gaan naar het grote WimLex & Max-huwelijksfeest in het Gelredome
Koningspaar The Party in het Stamcafé
SNEEUW DES DOODS op komst
Vannacht mogen we weer
FEEST IN HET STAMCAFÉ! 25 jaar Wikipedia
Bedankt voor het behalen en/of maken van onze examens, scripties, diploma's, toetsen, proefwerken, profielwerkstukken, tentamens, bachelors, masters, dissertaties, voor de uitleg over het Romeinse Rijk en dat we anders nooit hadden geweten wie Tom-Jan Meeus (1846 - 1914) was.
Sensationele SNEEUWJACHT in Het StamCafé
Nederland kleurt ROZE
Luke the Nuke Wereldkampioen Darts
Finale WK Darts, in het StamCafé
HUP GIAN HUP in het Stamcafé
Let's. Play. Darts.
RECORDWINST bij necrosis Reaguurder van het Jaar Bokaal 2025 in het Stamcafé
Reaguurders Kwalificatie Toernooi onherstelbaar gewonnen