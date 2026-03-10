achtergrond

Extreem grote weggooier Donny Boeldrink naar Mekka om Allah te aanbidden

Het was dan ook dít of FVD

Oooooooo jongens Donny Boeldrink is zo'n wandelende klont aardappelpuree uit een pakje. Die halvegare heeft zich ergens along the way een keer uitgehuwelijkt aan de islam en nu is-ie met z'n Ral 9010-Dental Clinics kop met Istanbul Hairlines naar Mekka gevlogen om een paar rondjes om te Kaäba te draaien en te vieren dat de vrouwen niet door de hoofdingang naar binnen mogen. Er is in Nederland maar één nog grotere onbenul en dat is die lauwe aso Dave. Al die achterlijkheden van Tokkie Boeldrink overlappen in een venndiagram tot de islam: masculiniteit, criminaliteit, onzekerheid, asociaal gedrag, van school geflikkerd worden, misogynie, foute vriendjes, gare jeugd. Tadaaaaaa, Mekka. Please Donny, blijf daar. Ga er wonen. Ga vloggen. De islam heeft je nodig.

PS. Meer nieuws over de ware islam in Liveblog 25

Het is echt een combi van kinderachtig en volslagen belachelijk

Tags: donny boeldrink, islam, mekka
@Mosterd | 10-03-26 | 20:35 | 51 reacties

