Mocht u nou echt zin hebben om uzelf vanaf de hbo-Windesheim te laten verdwijnselen naar de Fata Morgana darkride van de Nederlandse journalistiek, waar u onder de bezwerende klanken van EO Beam manieren mag verzinnen om de islam zo positief mogelijk bij Nijmegen-Lent naar binnen te smouteren, DAN BENT U (hier) AAN HET JUISTE ADRES. Een vacature voor Trouw. "Je doet verslag van trends, discussies en ontwikkelingen binnen de islamitische gemeenschap in Nederland, en werpt daarbij geregeld je blik over de grens." Uw chef islam mevr. Van Beek: "Ook bij een onderwerp als de islam, waar ik over schrijf, is er een duidelijk verschil tussen Trouw en andere media." Ja, zoals de trend dat de buurman koekjes bakt, de discussie over wélke koekjes de buurman bakt, de ontwikkeling of er nog nieuwe soorten koekjes gebakken gaan worden én of ze in het buitenland ook koekjes bakken.

In Trouw zijn radicale imams slachtoffer van de arbeidsmarkt, zijn de islamitische terroristen die dood en verderf hebben gezaaid in Parijs toch vooral 'jongmannen' ('Sommigen hebben een slechte start gehad in het leven, maar niet minder vaak zijn zij afkomstig uit nette doorsneegezinnen'), mag iedere gek met een voornaam eindigend op -med, -din of -lah janken dat 'de islam niets te maken heeft' met gruwelijke terroristische daden, en in Trouw krijgen ruwe antisemieten een plek om te jammeren dat het Grote Boze Nederland die arme islam zo veel onrecht aandoet en in Trouw werkt u samen met deze flagrante dombo die vast ook nog wel iets te vinden heeft van die zielige moslims. Het is echt helemaal top. Mocht deze vorm van ultrakritische journalistiek nou de uwe zijn, solliciteer inshallah, na de klik nog een paar voorbeelden om u op weg te helpen.