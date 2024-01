Sommige dingen zijn gelukkig niet veranderd in het nieuwe jaar. Bijvoorbeeld: de column van Trouw-icoon Babah Tarawally. Die is zo dom, dat is altijd een topic. En ja hoor. Ook deze week is het 18 karaats in de roos spijker door je kop raak bij Babah. Hij heeft namelijk weer iets gevonden dat racistisch is, en wel: het feit dat Syriëgangers (bedoeld wordt: IS-strijders, red.) in Nederland een andere behandeling krijgen dan door Israël opgeroepen reservisten. Maar natuurlijk. Afreizen naar een vreemd regime dat reclame maakt met dood en verderf is hetzelfde als voor je eigen land opgeroepen worden in een afschuwelijke oorlog, die is begonnen met afschuwelijke aanslagen op burgers. Nou zijn we hier niet vies van een beetje wijzen op dubbele maten, maar dit is toch een beetje alsof je, we noemen maar een dwarsstraat, de Trouw rondbrengen in 1944 hetzelfde noemt als je aanmelden voor de SS. Maar wee u als u iets zegt van de beroerde denk-, of schrijfkwaliteit van onze Babah, hoor. Dan bent u namelijk, misschien, we moeten daarover nadenken, een racist.