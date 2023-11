Een ongelofelijke meevaller. Babah Tarawally, de Raymond Carver van de Lage Landen, de Dostojevski van het Nederlandse krantenlandschap, de man die met zijn pen meer harten in beweging krijgt dan de Grieke God Poseidon waterdruppels met zijn machtige drietand, blijft columns schrijven. Dat heeft hij zelf gezegd in zijn column in Trouw, dus dan is het waar. Nou ja, dat weet je nooit helemaal zeker natuurlijk, want vorige week zei Babah Trawally nog in zijn column in Trouw dat hij ermee zou stoppen als Geert Wilders premier zou worden, maar nu zegt hij dat niet meer. "Al jaren roept Wilders dat hij, als hij aan de macht komt, de Koran verbiedt, moskeeën sluit, hoofddoeken verbant, migratie stopt en uit de EU en het Klimaatakkoord stapt. Deze verhalen bevriezen als hij eenmaal in het torentje komt. En mijn dreigement om te stoppen als columnist wanneer dat Wilders lukt? Ook ik heb dat in de vriezer gelegd. Want met minder Wilders blijft slechts een deel van zijn boodschap over. Als we het ‘haatzaaien’ wegdenken, gaat hij voor bestaanszekerheid, geen eigen risico in de zorg en voldoende woningen. Daar kan niemand tegen zijn!" Zeker niet. Welkom terug van nooit weggeweest, Babah!