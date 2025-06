Opvallend wel. Toen de PVV (mogelijk) niet meer de grootste partij was in de peiling van EenVandaag, was EenVandaag er als de kippen bij om te roepen dat de PVV niet meer de grootste partij was. Maar nu is de PVV opeens wel weer de grootste (van 28 naar 33 zetels, terwijl de VVD van 30 naar 26 kukelt) is, en kunnen wij op de site van EenVandaag nog geen berichtje vinden. Waarschijnlijk moet er nog een Wilders Niet In De Kaart Spelen overleg worden gevoerd op de redactie om de foutmarge net zo lang op te rekken tot de PVV virtueel nek aan nek ligt met JA21. Nou ja. Gelukkig staan de cijfers wel online, en kunt u zelf zien dat de PVV ook ruim voor ligt op Timmerfrans, die met 25 zetels op een prachtige winst van 0 zetels ten opzichte van het huidige aantal staat. Zijn die onbetrouwbare kiezers het weer oneens met al die duiders die roepen dat Wilders niet levert en zeker wisten dat wie breekt, betaalt. Tijd voor een ander volk!

UPDATE 15u35: Nou hè hè.