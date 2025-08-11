Belangrijk is, dat je altijd makkelijk naar de kroeg kunt lopen. Maar dat wordt in Nederland dus moeilijker en moeilijker en moeilijker. Terwijl het CBS mooi weer speelt met het persbericht Musea en cafés meestal binnen vijf kilometer is de werkelijkheid maar al te grimmig. In 2008 was de gemiddelde afstand tot een kroeg nog 1,0 kilometer en hadden mensen gemiddeld 77,4 "cafés en dergelijke" binnen straal van 5 kilometer. Inmiddels is de afstand in 2023 gestegen tot 1,4 kilometer en is het aantal cafés gedaald tot 49,7. Nou kunt u zeggen wat maakt die 400 meter nou uit maar dan hebt u zeker nog nooit met 25 bier in uw mik 1000 meter gelopen, en daarna nog eens 400 meter. En u kunt misschien zeggen dat 49,7 cafés en dergelijke binnen een straal van vijf kilometer best veel is, maar wat nou als ze jou in 48 van die cafés niet meer willen bedienen? Hè? Wat dan? Zit je iedere avond weer in 1,7 café voor je uit te staren naar een potje schraal bier. Kijken hoe erg het in uw gemeente is geworden kan hierrrr.