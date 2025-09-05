PRRRROOOST mensen! De PVV trapte vanavond in Venlo de verkiezingscampagne AF, en dat ging gepaard met ECHT BIERRR. We hebben keihard ANP-fotobewijs van de PVV-leider met een glas bierrr in zijn hand, dus dan is het waar. Lijkt ons geen lullige 0.0 want die Wilders stuurt al heel lang niet meer zelf wegens DKDB-chauffeurs, waarvoor hulde alsook schande. Schoof, Dilan, Robbie, Frans, SGP, DJ Jopie, Sjimmie, Lientje, CU, Rolo, Dierenpoes en Steffan kijken wel drie keer de Volkskrant uit om zich met een Gele Rakker te laten fotograferen. Maar voor Geert is het alles of niets. En dat niets uit zich zelfs in een eventueel minderheidskabinet. Dat wordt sowieso een filmpje van lieftallige Lidewij, met een Château D'Yquem! À votre santé & oant moarn.