Winter is het, Kerstmis spoedig,

Onder het poetsen wordt geoefend

In het zingen door mijn moeder.

Donker is het dagelijks vroeger,

Koper blinkt, de kachel brandt.

In de koude hak ik hout.

Sterren schieten uit de schoorsteen,

Regenen wensen naar beneden

Waar standvastig en aanbeden

Venus op de dakpunt staat.

Binnen ruikt het naar gebak

Dat de oven heeft verlaten

En naar vlees dat wordt gebraden.

Voeten rennen door de kamers,

Stemmen wisselen kreten uit.

Onbeschaamd als blauwe luchten

Waar een sneeuwbui zich in uitschudt,

Vliegensvlug in achterhalen

Van wie vluchtend en toch dralend

Zo mijn kussen niet ontloopt -

Fantoom van licht, waar heb je je

Verstopt? Lig je, slaap je, heb

Je je sterren van ogen dicht?

Ruwe nimf ben je, vlinderlicht

Je lieftallige hielen gelicht.

Verlegenheid heeft appelrode wangen,

Je kunt ze proeven, kunt ze vangen,

Kunt ze tussen het sparregroen hangen,

Blozende als zonsondergangen

Zijn ze, gave, glanzende vrucht.

Winter is het, Kerstmis nadert,

Het huis in rust en het ademt

Uit zijn schoorsteen witte rook.

De hemel is bestrooid met sterren,

Een pruik van sneeuw ligt op de dennen,

Men is thuis, er wordt gestookt.

Prettige vakantie. En be nice.